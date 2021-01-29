В подмосковном Пушкино от передозировки снотворным умер маленький ребенок, передает телеканал . Экспертиза выяснила, что препарат в молочную смесь добавил отец малыша. Сам он рассказал, ..

В подмосковном Пушкино от передозировки снотворным умер маленький ребенок, передает телеканал "". Экспертиза выяснила, что препарат в молочную смесь добавил отец малыша. Сам он рассказал, что делал так, чтобы ребенок лучше спал.Мать погибшего считает, что и ей мужчина мог подмешивать снотворное в напитки. Она вспоминает, что иногда испытывала странную сонливость. Сама женщина ранее попадала под подозрение в деле о надругательстве над ее подругой.