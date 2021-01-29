Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар обрадовала электорат. Украинские народные избранники во втором чтении приняли законопроект о запрете вакцин из России, передает . Касается это ..

Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар обрадовала электорат. Украинские народные избранники во втором чтении приняли законопроект о запрете вакцин из России, передает . Касается это в том числе и препарата "Спутник V", который для борьбы с коронавирусом закупили уже многие страны. Ранее стало известно, что расчитывать на поставки западного Pfizer украинцы в 2021 году не смогут.