В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт . В одной из комнат они обнаружили ..

В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт . В одной из комнат они обнаружили тело трехлетней девочки. Тело ребенка отправлено на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.