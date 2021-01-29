В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт . В одной из комнат они обнаружили ..
<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2021-v-zabajkale-pri-pozhare-pogib-rebenok.html" target="_blank">В Забайкалье при пожаре погиб ребенок</a> - В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт . В одной из комнат они обнаружили ..
[url=https://33live.ru/novosti/29-01-2021-v-zabajkale-pri-pozhare-pogib-rebenok.html]В Забайкалье при пожаре погиб ребенок[/url] - В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт . В одной из комнат они обнаружили ..