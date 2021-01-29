Интересно, что плотоядное нападает не только на мышей, но и на животных гораздо крупнее себя.
Фотограф Сергей Волков, который ведет в соцсетях о дикой природе Владимирской области, разместил фотографии белоснежного зверька – ласки.
Мужчина заснял млекопитающего хищника в Загородном парке.
Это миниатюрное и милое создание - бесстрашный и ловкий охотник.
«Особенности строения тела, тонкое и удлинённое туловище, короткие лапки с острыми когтями и длинная шея, позволяют охотиться на грызунов. Ласки активны в любое время суток», - рассказывает владимирец.
Интересно, что плотоядное нападает не только на мышей, но и на животных гораздо крупнее себя.