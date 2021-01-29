Не стало легендарного актёра Василия Ланового. Он скончался на 88-ом году жизни из-за осложнений коронавируса. Знаменитый актёр неоднократно бывал в нашем регионе.

Не стало легендарного актёра Василия Ланового. Он скончался на 88-ом году жизни из-за осложнений коронавируса. Знаменитый актёр неоднократно бывал в нашем регионе.Нет в России "семьи такой", что не знает бравого Ивана Варавву. И картину "Офицеры"- о верности, чести и долге."Есть такая профессия- родину защищать". Василий Семёнович Лановой стал кумиром нескольких поколений.- А внука чтобы Иваном назвали, Иваном... Слышите... Ванькой.Великий актёр 20 века. Так говорят о Василии Лановом. Легенде театра Вахтангова, блистательном артисте театра и кино, сыгравшем десятки знаковых ролей. На владимирской земле Василий Лановой бывал неоднократно. И трижды становился почётным гостем Всероссийского Фатьяновского фестиваля поэзии и песни. Вот Василий Семёнович поднимается на сцену. Аплодисменты не стихают.- Я дитя войны, с 41-ого года 3 с половиной года был в оккупации и когда мы вернулись с Украины в 44-ом году, то первые песни, которые я услышал, это были песни на слова Фатьянова.В них- история всей страны и каждого конкретного человека, замечал Василий Семёнович. Потому они были так созвучны и близки.Сам Василий Лановой тогда сообщил вязниковцам: фатьяновский фестиваль по итогам заседания президентского фонда "Победа" включён в число лучших патриотических фестивалей страны.Анна Фатьянова- Китина, внучка поэта Алексея Фатьянова:- У меня нет слов, когда уходят люди, которые были дружны с фестивалем Алексея Ивановича Фатьянова. Это звезды простые, свои, народные. Я очень соболезную родным Василия Семёновича, это личность, масштабная личность. Когда такие люди уходят, совсем пусто становится на земле.Во Владимир с концертами и творческими встречами Лановой приезжал в рамках акции «Бессмертный полк». Василий Семёнович был одним из основателей этого движения и сопредседателем его Центрального штаба. Много сил отдавал патриотической работе. И каждый год участвовал в шествии Бессмертного полка. Нёс портрет матери. Галины Ивановны. И говорил: "Во всём моём творчестве самое драгоценное- то, что посвящено нашей победе".А это кадры юбилея владимирского оркестра русских народных инструментов. На него, в филармонию, легендарный актёр приезжал по собственной инициативе. В памяти владимирцев, и конечно, в памяти миллионов останутся его талант, внутренняя сила, благородство и красота- внешняя и внутренняя. Василий Лановой- имя родное для всей страны.Мария Платанюк "Вести-Владимир"