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Самые интересные новости - только у нас
Исчезающий вид советского монументального искусства во Владимире. Войдут ли мозаики на панельных домах в реестр культурного наследия?
Проблемами
отлова и содержания бездомных кошек и собак теперь займется областной Департамент ветеринарии.
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800 жителей области уже
сделали прививку от
COVID
-19.
Прививку сделала и Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.
Какие коррективы в работу областного перинатального центра внесла пандемия коронавируса?
В связи с аномальным потеплением некоторые владимирские дороги стали похожи на небольшие озера.
"В Меленковском районе спортсмен-любитель встретил глухаря. Видео появилось в «ВКонтакте»". Меленковский глухарь оказался итальянским обитателем.