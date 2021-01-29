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Самые интересные новости - только у насИсчезающий вид советского монументального искусства во Владимире. Войдут ли мозаики на панельных домах в реестр культурного наследия?Проблемамиотлова и содержания бездомных кошек и собак теперь займется областной Департамент ветеринарии.800 жителей области ужесделали прививку отCOVID-19.Прививку сделала и Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Какие коррективы в работу областного перинатального центра внесла пандемия коронавируса?В связи с аномальным потеплением некоторые владимирские дороги стали похожи на небольшие озера."В Меленковском районе спортсмен-любитель встретил глухаря. Видео появилось в «ВКонтакте»". Меленковский глухарь оказался итальянским обитателем.