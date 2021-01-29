Все они приняли участие в проекте Елка желаний.

Участники акции «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной», исполняют мечты детей, находящихся в непростой жизненной ситуации, а также пожилых людей с проблемами со здоровьем.Заявки от мечтателей на сайте https://елкажеланий.рф/ принимались до 15 декабря. А исполнять их можно до 28 февраля 2021 года.Владимир Сипягин исполнит желания 12-летнего Егора из Кольчугино. Он побывает в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Ещё двое - 13-летний Илья из Владимира и 7-летняя Маша из Гусь-Хрустального получат гаджеты.«С огромным удовольствием принял участие в проекте. Горящие детские глаза и счастливые улыбки заряжают позитивом, дают уверенность в том, что и у нас, в «больших» делах – всё обязательно получится», – отметил Владимир Сипягин.