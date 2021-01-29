Увидеть картины мастера годы спустя. Во Владимире открылась выставка памяти известного художника Евгения Телегина. На ней можно увидеть 35 работ. Некоторые из них ценителям искусства не

Увидеть картины мастера годы спустя. Во Владимире открылась выставка памяти известного художника Евгения Телегина. На ней можно увидеть 35 работ. Некоторые из них ценителям искусства не показывали почти три десятилетия. Евгений Телегин – один из представителей Владимирской школы пейзажа. Именно этому жанру живописи художник посвятил свою жизнь. В картинах воспевал красоту русской природы. Простые и