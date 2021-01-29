Владимирская бегунья Валерия Тарасова стала серебряным призером в беге на 400 м. Её результат 55.2 секунды превышает норматив мастера спорта. С 25 по 27 января в Новочебоксарске проходило

Владимирская бегунья Валерия Тарасова стала серебряным призером в беге на 400 м. Её результат 55.2 секунды превышает норматив мастера спорта. С 25 по 27 января в Новочебоксарске проходило первенство России по лёгкой атлетике в помещениях среди юношей и девушек до 18 лет. Тренирует Валерию заслуженный мастер спорта Алексей Волгин, для которого это первый подготовленный призёр