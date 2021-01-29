С 1 февраля студенты владимирского госуниверситета вернутся к очной форме обучения. Правда, пока частично. Сообщается, что в аудитории вернутся студенты бакалавриата и специалитета. А с 8

С 1 февраля студенты владимирского госуниверситета вернутся к очной форме обучения. Правда, пока частично. Сообщается, что в аудитории вернутся студенты бакалавриата и специалитета. А с 8 февраля очно начнут учиться студенты колледжей при опорном ВУЗе. При этом магистранты, аспиранты, а также заочники пока продолжат учиться дистанционно. Постепенное снятие ограничений относится и к Муромскому институту при