В рамках ведомственной программы цифровой трансформации запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления государственных услуг в электронном виде по принципу «одного окна».

В рамках ведомственной программы цифровой трансформации запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления государственных услуг в электронном виде по принципу «одного окна».«Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями от приема документов в МФЦ до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 «болевых точек» заявителей. Эта системная работа проводится в том числе с участием межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, которую мы создали в прошлом году», - подчеркнула заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Елена Мартынова, курирующая процесс цифровой трансформации.В результате работы будут созданы цифровые клиентоориентированные сервисы и проведено совершенствование процесса предоставления государственных услуг Росреестром.В рамках состоявшейся в январе в Управлении Росреестра по Москве встречи по вопросам цифровизации и формирования цифровых компетенций в регионах команда ведомства вместе с сотрудниками территориального органа и филиала Федеральной кадастровой палаты подробно изучила все этапы процесса предоставления услуг в режиме реального времени на примере московского Росреестра, как одного из крупнейших субъектов РФ по объему учетно-регистрационных действий.Комплексный анализ клиентского пути для выявления и устранения «болевых точек» заявителей с целью повышения качества предоставления государственных услуг будет продолжен и в других территориальных органах, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова, курирующая процесс цифровой трансформации ведомства.17 декабря 2020 года в Росреестре состоялось первое заседание межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации, созданной в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». В мероприятии были задействованы представители центрального аппаратаРосреестра, цифровые региональные лидеры, представители территориальных органов ведомства, филиалов Федеральной кадастровой палаты.В заседании, как член рабочей группы, приняла участие Ларина Людмила Сергеевна - заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области. В рамках мероприятия были рассмотрены ключевые направления ведомственной программы цифровой трансформации, новые перспективные сервисы Росреестра, IT-инфраструктура как основа цифровой трансформации, обеспечение информационной безопасности процессов цифровой трансформации.