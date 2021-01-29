С условиями и положением о конкурсе можно ознакомится на сайте Дворца детского творчества или в группе «Вконтакте».

Прогуливаясь по паркам и скверам в поле зрения часто попадают разнообразные кормушки, скворечники. Материалы, из которых они выполнены, поражают воображение, а дизайн? Разглядываешь пристально неописуемой красоты маленькие замки для братьев наших меньших и хочется сразу взять в руки молоток, краски и воплотить в жизнь самые смелые задумки.Сделать скворечник, который привлечет пернатых под силу любому, а если сделать такой дом из вторичного сырья? Здесь потребуется проявить оригинальность, креативность и творческий подход.ГБУ ВО «Экорегион» совместно с МАУДО «ДДюТ» проводят конкурс - «Скворечник из вторичного сырья» и приглашает принять участие детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно.Мастерите поделки, присылайте свои фотографии. Лучшие работы будут награждены призами, а в помощь всем конкурсантам ряд простых рекомендаций по изготовлению кормушек, которые помогут в постройке лучшего дома для птиц:· При выборе материалов для изготовления скворечника своё предпочтение необходимо отдавать образцам с хорошей степенью теплоизоляции, чтобы стенки домика хорошо удерживали тепло во время заморозков;· Основание скворечника должно быть не менее 100 квадратных сантиметров;· Для защиты птиц от дождя, швы лучше закрыть мастикой или клеем, а также просверлить небольшие дренажные отверстия в основании;· Наружную поверхность можно покрасить водозащитной краской, но не закрашивая вход;· Внутренняя поверхность должна быть шероховатой, что бы птенцам удобно было цепляться и перемещаться внутри скворечника;· Вход важно расположить на высоте 125 - 150 миллиметров от основания;· Размер входа определяется с учётом вида птиц, для которых строится скворечник. К примеру, для синицы оптимальный диаметр составит 25-28 миллиметров, а для воробья - 32 миллиметра.Домики помогут птицам свить гнёзда в городских условиях и наполнить своим щебетанием парки и скверы.С условиями и положением о конкурсе можно ознакомится на Дворца детского творчества или в нашей группе «Вконтакте», перейдя по .