Слышны хлопки, прибыли пожарные, передает с места происшествия наш корреспондент.
Слышны хлопки, прибыли пожарные, передает с места происшествия наш корреспондент.
По предварительным данным, горят магазин и "Пекарня"на первом этаже жилого дома, который расположен на остановке "Всполье".
Стало известно, что скорее всего возгорание началось в отделе нижнего белья.
Из здания вывели людей в кислородных масках.
На месте работают минимум 4 пожарные машины.
На помощь МЧС пришли сотрудники ГБДД - которые взяли под контроль движение на улице Горького.
Чувствуется сильный запах горелой проводки. Возможно причина загорания в ней.
Информация уточняется.