Слышны хлопки, прибыли пожарные, передает с места происшествия наш корреспондент.

Слышны хлопки, прибыли пожарные, передает с места происшествия наш корреспондент.По предварительным данным, горят магазин и "Пекарня"на первом этаже жилого дома, который расположен на остановке "Всполье".Стало известно, что скорее всего возгорание началось в отделе нижнего белья.Из здания вывели людей в кислородных масках.На месте работают минимум 4 пожарные машины.На помощь МЧС пришли сотрудники ГБДД - которые взяли под контроль движение на улице Горького.Чувствуется сильный запах горелой проводки. Возможно причина загорания в ней.Информация уточняется.