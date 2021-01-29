Во Владимире в двух шагах от мэрии в четвёртом часу дня случился пожар. Загорелся отдел одежды в магазине на Горького, д. 40. Опасность заключалось в том, что возникло сильное задымление. А над

Во Владимире в двух шагах от мэрии в четвёртом часу дня случился пожар. Загорелся отдел одежды в магазине на Горького, д. 40. Опасность заключалось в том, что возникло сильное задымление. А над магазином – квартиры и офисные помещения, в которых находились люди. Они выходили на балконы и просили о помощи. Спасатели прибыли на место сразу