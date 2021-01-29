В 15.30 поступило сообщение о загорании в магазине "Орион" по адресу ул. Горького, д. 40.

В 15.30 поступило сообщение о загорании в магазине "Орион" по адресу ул. Горького, д. 40.Предположительно пожар начался в отделе с одеждой, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.Для разведки и спасения людей с вышележащих этажей было сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы.Из-за возгорания на первом этаже были сильно задымлены вышележащие жилые этажи. Магазины расположены в жилом доме. На балкон выходили люди, которые просили о помощи.В ходе разведки из жилого дома и торговых павильонов спасено 18 человек, в том числе 3 детей, несколько животных. Спасение производилось при помощитрёхколеннойлестницы испасустройствЭвакуировано 15 человек.Пожар локализован в 16.01 на площади 70кв.м. Ликвидация открытого горения - в 16.16.Погибших и пострадавших нет.На месте пожара работали 27 человек и 10 единиц техники.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.