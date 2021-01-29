На месте работает 23 человека и 10 единиц техники.

Во Владимире пожарные тушат пламя в магазине «Орион» на улице Горького. В 15.30 в МЧС области поступило сообщение о возгорании в доме №40. По предварительным данным, пожар начался в отделе с одеждой. Об этом сообщает начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Из жилого дома и торговых павильонов спасено 16 человек, в том числе четверо детей и несколько животных.Пожар локализован в 16:01. Его площадь составила 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.По информации пресс-службы МЧС, на месте работает 23 человека и 10 единиц техники.Данные уточняются. Следите за нашими публикациями.