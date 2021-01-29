Продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.
Продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.
В
период с 31 января по
2
февраля
и с 6 по 8 февраля
на ряде участков будут вводиться ночные
краткосрочные ограничения
с перекрытием движения на 30 минут:
в ночь с
31 января
на 1 февраля в 23:00
и
0:30 на 14 км
(
перекресток с
ул. Горького и
автодорогой
на Юрьев-Польский);
в ночь с
1
на 2
февраля
в 23:00, 1:30 и 4:00
на 17 км
(поворот на ТЦ «Самохвал»);
в ночь с
6
на 7
февраля
в 22:
00,
23:
00
и 00:
00 на
17
км (поворот на ТЦ «Самохвал»),
в
2:
30
и 4:
00 на 20 км (
примыкание от
ул. Безы
менского);
в ночь
с
7 на 8 февраля
в 23:00 и 1:00 на 12 км (
примыкания от
ул.
Толмачевская
и бул.
Художника Иванова),
в
3
:0
0
и 5:
00
на
14 км
(
перекресток
с
ул. Горького и
автодорогой
на Юрьев-Польский
)
Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим, сообщила
Пресс-служба ФКУ
Упрдор
Москва – Нижний Новгород.