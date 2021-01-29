Продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.

Продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.период с 31 января пофевраляи с 6 по 8 февраляна ряде участков будут вводиться ночныекраткосрочные ограниченияс перекрытием движения на 30 минут:в ночь с31 январяна 1 февраля в 23:000:30 на 14 кмперекресток сул. Горького иавтодорогойна Юрьев-Польский);в ночь сна 2февраляв 23:00, 1:30 и 4:00на 17 км(поворот на ТЦ «Самохвал»);в ночь сна 7февраляв 22:00,23:00и 00:00 на17км (поворот на ТЦ «Самохвал»),2:30и 4:00 на 20 км (примыкание отул. Безыменского);в ночь7 на 8 февраляв 23:00 и 1:00 на 12 км (примыкания отул.Толмачевскаяи бул.Художника Иванова),:0и 5:00на14 кмперекрестокул. Горького иавтодорогойна Юрьев-ПольскийПросим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим, сообщилаПресс-служба ФКУУпрдорМосква – Нижний Новгород.