Во Владимире загорелась пекарня. ЧП произошло доме №40 на улице Горького 29 января около 16.00. На месте работают сотрудники МЧС. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров.

Во Владимире загорелась пекарня. ЧП произошло доме №40 на улице Горького 29 января около 16.00. На месте работают сотрудники МЧС. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров. Сообщается, что погибших нет. Пожарные спасли 16 человек, из них 4 детей. Судя по видео очевидцев, горящая пекарня расположена на первом этаже здания недалеко от остановки “Всполье”.