Владимирская мэрия предлагает установить публичный сервитут, т.е. ограничить право пользования на заявленных участках.

Сегодня свободный проезд по территории, прилегающей к стадиону «Торпедо», обсудят на общественных слушаниях. Они пройдут в 5 вечера в администрации Ленинского района.Владимирская мэрия предлагает установить публичный сервитут, т.е. ограничить право пользования на заявленных участках. Раньше по этой территории проезжали жители домов улицы Новогончарной и Новогончарного переулка. С этого квартала в центр города можно проехать только через «Торпедо» и по узкоколейной крутой дороге, ведущей к Летне-Перевозинской улице.В прошлом году при реконструкции стадиона путь через спортивный объект преградили забором. Учреждение объяснило это требованиями антитеррористического законодательства. Однако теперь ни скорая помощь, ни пожарная машина не могут подъехать к жилым домам. О результатах слушаний «Вести» расскажут.