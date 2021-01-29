Работы не останавливались ни в выходные, ни в праздничные дни.

Строительство «Рпенского проезда» во Владимире ведется семь дней в неделю. Работы не останавливались ни в выходные, ни в праздничные дни.Эта дорога крайне необходима жителям областного центра, она позволит избавить восточную часть города от пробок. Рпенский проезд выступит дублёром перегруженной Добросельской улицы Владимира.Сейчас на объекте уже начались видимые глазу работы. Сообщается внацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строители активно укрепляют сваями берега Рпени. В этом году планируется все силы направить на строительство моста. Новый мост — уникальный, — говорят специалисты. Он не будет пересекать водоём, а пройдёт вдоль реки Рпень под углом всего 15 градусов. Строительство моста начнется сразу после того, как строители переложат коммуникации и установят набивные сваи.— Здесь, понимаете, русло, овраг, много насыпного грунта. Грунт очень слабый, поэтому есть опасность, что дорога будет проседать. Укрепляем, чтобы этого избежать. Вот сейчас ставится подпорная стенка, чтобы дорога не сползла в реку Рпень. Далее здесь будут устанавливаться сваи, чтобы сама дорога держалась, не проседала, сезонных колебаний не было, — говорит геодезист проекта Иван Вилков.На дороге планируется десять пересечений и примыканий, четыре светофора и два остановочных пункта.Сейчас уже на объекте выполнен большой объем работ. Уже были выполнены работы по выносу основных осей автомобильной дороги, инженерных коммуникаций и расчистке полосы отвода от лесонасаждений, проведена рекультивация занимаемых земель. Также построена временная подъездная дорога и временная площадка под строительный городок.— Под всем основанием проезжей части заложены буронабивные сваи, так как здесь очень слабый грунт русла реки. Сваи от 11 до 20 с половиной метров. То есть бурится свая, в неё погружается арматурный каркас и заполняется бетоном. То есть вся проезжая часть на этих буронабивных сваях. Их 3 тысячи штук под проезжей частью, — рассказывает руководитель проекта Рпенского проезда Сергей Панкратов.Протяженность современной четырехполосной магистрали с тротуарами и велодорожками составит чуть больше двух километров. Её строительство продолжится до весны 2023 года.