На смену старым фонарям приходят современные технологии. Но стало ли светлее?

На смену старым фонарям приходят современные технологии. Но стало ли светлее?Проблемы с напряжением, недолговечные лампы и как следствие - постоянные замены и ремонты. Сейчас, с этой трудоёмкой работой справляются всего три бригады коммунальной службы "Благоустройство". Но сегодня этого количества вполне достаточно, говорят мастера - с каждым годом городская сеть модернизируется.Сергей Матвеев, мастер уличного освещения МКУ "Благоустройство" г. Владимир:- По программе энергосбережения сейчас городская администрация проводит замену старых ламп светильников натриевых на энергосберегающие белого света. То есть порядком у нас в обслуживании более 13000 светильников, сейчас за последние годы заменено наверное две трети светильников.Кстати, работающие в дневное время фонари - не ошибка, успокаивают ремонтники. Это значит лишь, что где-то поблизости идут пуско-наладочные работы. И со временем их станет меньше - срок службы новых ламп может превышать 10 лет, когда газоразрядным отмерено максимум два.Сергей Матвеев, мастер уличного освещения МКУ "Благоустройство":- Чем отличаются данные светильники? Вот жёлтый цвет - натриевый - у них лампы зажигает дроссель и изушка. То есть такая схема более сложная, чем в новых светильниках. Здесь идёт одно пусковое устройство, которое преобразует энергию, матрица световая и всё. То есть затраты на ремонт меньше.Но стало ли во Владимире светлее? К примеру, вот это фотографии с борта самолёта, который в январе пролетал над городом. С высоты, он кажется довольно освещённым. Для сравнения так из самолёта выглядит Москва. Но лучше всего об освещении улиц , конечно, знают сами владимирцы.- Как Вам освещение в городе Владимире? - Слабовато, конечно. - А почему, где, какие проблемы? - Ну, не знаю, после работы возвращаешься - становится темно. - Вот с собакой гулять... - Да с собакой ладно ещё, а вот с работы на работу - как будто по ночи всё время ходишь.- Ну, средне, наверное.- Да не знаю, нормально.- Вот смотрите, в последнее время стало светлее или может быть как и раньше?- Нет, стало. Стало светлее намного.Мы тоже решили проинспектировать городские улочки и закоулки. И для начала проверить, достаточный ли свет давали старые лампы.- У меня в руках редакционный люксметр, он уже откалиброван. И мы попытаемся сейчас сделать замеры вот на этом месте. В районе дороги "Рокадка".... Тринадцать целых восемь десятых люкс.Всё в пределах установленных норм. А это уже улицы исторического Владимира. Буквально год назад их освещали максимум пара тусклых фонарей. Сегодня на КАЖДОЙ стоят современные.- Двадцать два и два, что даже больше, чем норма. И пять тысяч двести температура вот у этого фонаря.Во время спонтанного рейда найти совсем уж тёмные улицы в городе было сложно. Но кто ищет, тот найдёт. Кое-где по-прежнему - кромешная тьма. Если в вашем дворе или на ежедневном пути встречаются подобные участки - вы можете сами исправить ситуацию.Заявки на обслуживание и ремонт формируются не только на основе собственного мониторинга коммунальных служб, но и обращений граждан. Например, через интернет-портал Любой житель города может отправить сообщение о проблемных вопросах как освещения, так и всей городской инфраструктуры. А если результат так и не будет виден - ждём ваших сообщений на наш редакционный номер в Вотсапе. И постараемся вместе осветить эту проблему.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, Вести-Владимир.