Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники. От МЧС - 7 человек и 2 единицы техники.

В 12:00 29 января на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.Во Владимире на 179 километре трассы М-7 столкнулись два автомобиля, одним из которых был КАМАЗ. На место выехали подразделения МЧС, АСС, скорая помощь и ГИБДД.Как сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии пострадал один человек, погибших нет. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники. От МЧС - 7 человек и 2 единицы техники.