Она уходит на заслуженный отдых. С 31 января руководить отделом будет Оксана Крючкова.

Сегодня 29 января бессменному руководителю владимирского отдела ЗАГС Галине Карташовой были вручены почётные награды мэрии, администрации региона и Заксобрания.Она уходит на заслуженный отдых. С 31 января руководить ведомством будет Оксана Крючкова.«Владимирцы знают Галину Карташову как профессионала и автора творческих новаций, ставших фирменным стилем нашего ЗАГСа. Она является инициатором таких успешных проектов, как «Владимирская невеста», «Бал молодожёнов», «Школа свадеб», «Школа матерей», «Счастливы вместе» и «Помолвка по-владимирски», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.Галина Карташова отработала в мэрии более 35 лет. С 1985 года она возглавляла городской Дворец бракосочетаний, с 2002 года - отдел ЗАГС.Сейчас, подготовив профессиональный коллектив, оставляет свою непростую должность, чтобы заслуженно отдохнуть и заняться внерабочими делами.