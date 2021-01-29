Израсходовано 5 тонн литой асфальтобетонной смеси.

Владимирский ЦУГД продолжает мониторинг состояния дорог в областной столице. От жителей в мэрию регулярно приходят жалобы на ямы и выбоины. При этом специалисты учреждения также проводят ежедневный осмотр проезжей части и мониторят соцсети.Как уточняют в пресс-службе мэрии, современные технологии позволяют выполнять аварийный ремонт покрытия в любое время года. Производится он литым асфальтом, который отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка.«Это увеличивает его прочность к нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость уплотнения и позволяет применять при выпадении незначительных осадков», - сообщили в горадминистрации.По ГОСТу применять материал можно при температуре до -10 градусов.В частности, 28 января коммунальщики залатали более 50 ям на улицах Разина, Чапаева, Пугачева, Нижняя Дуброва, Василисина, Добросельской и других. Израсходовано 5 тонн литой асфальтобетонной смеси.