Общее число заболевших с начала пандемии – 23 191 человек.

По информации Роспотребнадзора на 29 января, во Владимирской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 43 инфицированных Covid-19. Ещё 19 пациентов с ковидом диагностировано в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 10 - в Александровском, 8 - в Кольчугинском, по 7 - в Петушинском и Ковровском районах. По 6 новых случаев зафиксировано в Киржачском и Суздальском, 5 - в Юрьев-Польском, по 4 - в Судогодском и Собинском, по 3 - в Селивановском и Меленковском районах. Всего 2 - в Камешковском и Вязниковском районах, по 1 – в г. Радужный и Гороховецком районе.Общее число заболевших с начала пандемии – 23 191 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.