При этом социальные службы и Ковровский суд сочли, что помощь ей не требуется.

В Коврове малоимущая мать через суд добилась выплат на первого ребёнка. При этом социальные службы и местная Фемида сочли, что помощь ей не требуется.Своё решение Ковровский суд мотивировал тем, что доход семьи, якобы, в полтора раза превысил величину прожиточного минимума, что по закону лишает её прав на пособие. В «зачёт» пошла даже зарплата отца ребёнка, который с нимин не проживает и не является членом семьи.Женщина обжаловала решение. Апелляционная инстанция признала выводы коллег неправомерными и удовлетворила требования ковровчанки в полном объёме.