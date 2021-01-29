Ведомство будет привлекать в регион крупных инвесторов.

Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига посетил Петушинский район. Он побывал на кондитерском предприятии «Покровский пряник» и в фармацевтической компании «Эллара».В перечне производимой фармацевтами продукции – медикаменты для лечения коронавируса. В планах промышленников строительство нового корпуса площадью 12 тысяч квадратных метров, где будут выпускать до 25 млн упаковок препаратов.«В ближайшие три года компания вложит в развитие около 500 млн рублей. Расширение позволит создать более 200 новых рабочих мест», – отметил Александр Ремига.Итоги поездки Александр Ремига подвёл на совещании, посвящённом развитию экономического потенциала Петушинского района.«Для привлечения инвесторов, мы должны вести с ними подготовленный и конструктивный диалог, презентовать районы области с экономически выгодных сторон. Для этого в конце февраля будет создано Агентство экономического развития», – анонсировал появление нового ведомства замгубернатора.Основная задача создаваемой структуры – прорисовка экономической архитектуры региона и сопровождение всех процессов, связанных с приходом инвесторов.