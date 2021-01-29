Жители области также могут осваивать бюджетные средства. Законодательное собрание приняло закон об инициативном бюджетировании, проект которого внесла фракция "Единой России".

Жители области также могут осваивать бюджетные средства. Законодательное собрание приняло закон об инициативном бюджетировании, проект которого внесла фракция "Единой России".Речь идет о выделении средств из бюджета области на решение конкретных проблем села, деревни или города, на которые указывают жители. В законе прописаны критерии отбора таких вопросов и порядок их рассмотрения.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Вы знаете , что у нас достаточно давно действует программа 50 на 50, когда граждане собирают собственные средства , а 50 проц добавляется из бюджета. Этот закон расширяет эту программу , и теперь граждане имеют возможность формулировать задачи органам МСУ, задачи областной исполнительной власти пор ешению тех или иных проблем в городах и районах области, которые максимально волнуют граждан.