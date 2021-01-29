Подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Во Владимирской области мать зарезала собственную дочь во время распития спиртных напитков.Конфликт произошёл утром 23 января, когда 54-летняя женщина вместе с 32-летней дочерью выпивали. В определённый момент мама поняла, что ей хватит и категорически отказалась пить.Произошла ссора, мать схватилась за нож и ударила собутыльницу в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась. Трагедия произошла на глазах у малолетнего ребёнка.Подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.