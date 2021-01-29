Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области выявили эти незаконные схемы при проверке системы «Меркурий».

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области выявили эти незаконные схемы при проверке системы «Меркурий».84 тонн продукции неизвестного происхождения пытались ввести в оборот в Александровском районе. С 16 октября 2020 года по 15 января 2021 года на площадке ИП Шабровой Э.В., занимающейся реализацией рыбы, оформлены электронные ветеринарно-сопроводительные документы на бескостную охлажденную говядину, которая направлялась в ООО «ФЛАГМАН» (г. Москва). Данные внесло уполномоченное лицо, которое не числится в штате предприятия. В ходе проверки выяснилось, что хозяйствующий субъект не производит указанную продукцию.А во Владимире в январе 2021 года выявлено фантомное производство продуктов убоя крупного рогатого скота. ООО «БОР» оформило пять производственных сертификатов на мясо охлажденной говядины первой категории общим весом 87,92 тонн.А также документы в адреса хозяйствующих субъектов Московской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, города Санкт- Петербурга и Республики Татарстан на мясо говядины и субпродукты говяжьи - 127,78 тонн И на сухое цельное молоко - 40 тонн.Между тем, по адресу ООО «БОР» находится жилой дом с офисными помещениями, а не производство продукции животного происхождения. Площадка ООО «БОР» удалена из реестра «Цербер», а регистрация уполномоченных лиц аннулирована.Кроме того, сотрудники управления Россельхознадзора выявили в ФГИС «Меркурий» фантомную площадку ООО «Таис», расположенную в Коврове. Заявленный вид деятельности этого предприятия - предоставление услуг по перевозкам. При оформлении производственных операций информацию о сырье вносили «вручную», а данные о происхождении отсутствовали.Например, предприятием добавлена в журнал продукции запись о сладко-сливочном масле «Традиционное» производства АО «Алейский маслосыркомбинат», которое фактически не отгружало продукцию по указанному адресу.С площадки ООО «Таис» введено в оборот 23 тонны сливочного масла, 12 тонн рыбной и две тонны мясной продукции. Получатели - хозяйствующие субъекты Московской области и Алтайского края. Указанные сведения о производителях свидетельствуют о внесении заведомо ложных данных. Площадка ООО «Таис» удалена из реестра «Цербер», регистрация уполномоченных лиц аннулирована.