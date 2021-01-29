13 школ региона из 5 муниципальных образований частично ушли на карантин по коронавирусу. Ковидом заболели 86 учащихся. Самая неблагоприятная эпидобстановка в учебных организациях Гусь-

13 школ региона из 5 муниципальных образований частично ушли на карантин по коронавирусу. Ковидом заболели 86 учащихся. Самая неблагоприятная эпидобстановка в учебных организациях Гусь- Хрустального и Мурома, а также в Меленковском, Киржачском и Александровском районах. Коронавирусом болеют и малыши. В 14 детских садах региона на ковидный карантин закрылись 16 групп. Пока дети болеют, взрослые стараются