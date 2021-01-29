С завтрашнего дня губернатором снят ряд ограничений в работе общепита, торговых и детских развлекательных центров.

С завтрашнего дня губернатором снят ряд ограничений в работе общепита, торговых и детских развлекательных центров.Предприятиям общественного питания вновь будет разрешено работать в ночное время, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей посредством QR-кодов отменяется. Однако сохраняется требование к предприятиям общепита усилить режим текущей дезинфекции и обеспечить входной контроль за посетителями с обязательным бесконтактным измерением им температуры тела. Граждане с повышенной температурой в объект общественного питания допускаться не должны, сообщил на своей странице ВК глава Владимирской области.К предприятиям общепита, в том числе фудкортам в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах, сохраняется ещё одно обязательное требование – в них может одновременно находиться не более 50 процентов посетителей от максимально возможного.Детским развлекательным центрам и игровым комнатам, в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах, будет разрешено предоставлять весь спектр оказываемых ими услуг при обязательном условии одновременного присутствия на их территории не более 50 % посетителей от максимально возможного.Кроме того, снимается запрет детям до 16 лет находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах без сопровождения родителей или иных законных представителей.