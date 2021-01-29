Как и обещал, губернатор отменил ряд ограничений.

Как и Владимир Сипягин во время своей пресс-конференции, во Владимирской области с 30 января снимается ряд коронавирусных ограничений.Теперь заведениям общепита вновь разрешено работать в ночное время, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация при помощи QR-кодов - отменяется. Детские развлекательные центры также открываются.«Сохраняется требование усилить режим дезинфекции и обеспечить входную термометрию», - сообщает пресс-служба губернатора.При этом находиться в барах, кафе, ресторанах, на фуд-кортах и развлекательных центрах должно не более 50% посетителей от максимально возможного. Снимается запрет на нахождение детей в ТЦ без родителей.При этом ещё вчера официальный представитель Роспотребнадзора в регионе все владимирские СМИ, что на этой неделе никакие ограничения отменяться не будут. За сутки ситуация,вновь, .