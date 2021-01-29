Предприниматель не зарегистрировал канатную дорогу в органах Ростехнадзора.

Ковровская городская прокуратура выявила нарушения при эксплуатации канатной дороги на горнолыжном комплексе «Красная горка».Установлено, что между индивидуальным предпринимателем Поликановым установлена и используется буксировочная канатная дорога. Однако в нарушение требований федерального законодательства данный объект не зарегистрирован в органах Ростехнадзора.Заместителем городского прокурора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, оформлена необходимая разрешительная документация, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото .