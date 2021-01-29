Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 января лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 января лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.43 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 10 сл. в Александровском, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в Ковровском, 8 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. г. Радужный, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 23 191 случай заболевания (4974 сл. в г. Владимире, 2929 сл. в Гусь-Хрустальном, 2524 сл. о. Муром, 1696 сл. в Ковровском, 1458 сл. в Александровском, 1414 сл. в Петушинском, 1135 сл. в Вязниковском, 1127 сл. в Юрьев-Польском, 880 сл. в Кольчугинском, 805 сл. в Суздальском, 775 сл. в Собинском, 666 сл. в Гороховецком, 578 сл. в Меленковском, 556 сл. в Киржачском, 553 сл. в Камешковском, 513 сл. в Селивановском, 308 сл. в г. Радужном, 300 сл. в Судогодском).