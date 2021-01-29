На одного больше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 23 191. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 43 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального (19 новых КОВИД-носителей); на

На одного больше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 23 191. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 43 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального (19 новых КОВИД-носителей); на третьем месте – Муром (18 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 4 974 случая (+43)Гусь-Хрустальный — 2 929 случая (+19)Муром — 2