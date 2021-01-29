Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. Великого актера не стало 28 января. Ему было 87 лет.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. Великого актера не стало 28 января. Ему было 87 лет.Василий Лановой был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы, отметил председатель ГД. Он напомнил о работах артиста в фильмах "Война и мир", "Анна Каренина", "Дни Турбиных". Созданные им образы навсегда останутся в памяти миллионов поклонников, сказал Володин."Легендарный фильм "Офицеры" с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", – приводит слова спикера пресс-служба ГД.Василий Лановой умер вечером 28 января. В начале месяца у актера диагностировали COVID-19. Накануне его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Актер родился в январе 1934 года в Москве. В 1957 году окончил Театральное училище им. Б Щукина. Служил в театре имени Вахтангова. Он исполнил роли в фильмах "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и других картинах, полюбившихся многим поколениям зрителей.Василий Лановой награжден ореном "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденом Андрея Первозванного, является Героем Труда Российской Федерации.