Отвечать за безнадзорных животных будет департамент ветеринарии. На заседании Законодательного собрания депутаты проголосовали за передачу соответствующих полномочий с местного уровня

Отвечать за безнадзорных животных будет департамент ветеринарии. На заседании Законодательного собрания депутаты проголосовали за передачу соответствующих полномочий с местного уровня на областной. Авторы инициативы учли многочисленные доводы муниципалитетов, которые неоднократно говорили, что возложенный на них объём функций не соответствует их реальным возможностям. Несмотря на то, что безнадзорными животными местное самоуправление занималось с 2015 года, денег