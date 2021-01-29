Ущерб государству взыскан в полном объёме.

В Суздальском районе браконьер получил реальный срок за убийство лосихи. Об этом сообщает районный суд.Факт задокументирован ещё в 2018 году. Мужчина не имел разрешения на охоту, но несмотря на это застрелил самку из двустволки. Ущерб, причинённый Госохотинспекции, оценён в 400 тысяч рублей.Во время слушаний охотник свою вину не признал, но для обвинительного приговора суду было достаточно других доказательств.В результате обвиняемый получил три года колонии-поселения с лишением на два года прав заниматься любой деятельностью, связанной с огнестрельным оружием. Ущерб государству взыскан в полном объёме.Приговор в законную силу не вступил. Мужчина попытается обжаловать его во Владимирском областном суде.