× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2021-zaderzhan-podozrevaemyj-v-krovavoj-rasprave-na-pominkax-pod-anapoj.html" target="_blank">Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой</a> - Возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря под Анапой, где проходили поминки, злоумышленник обстрелял из пистолета четырех мужчин. Один из них погиб на месте, трое получили ранения. ..