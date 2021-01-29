Возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря под Анапой, где проходили поминки, злоумышленник обстрелял из пистолета четырех мужчин. Один из них погиб на месте, трое получили ранения. ..
Возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря под Анапой, где проходили поминки, злоумышленник обстрелял из пистолета четырех мужчин. Один из них погиб на месте, трое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления задержали, передает телеканал "". Его допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.