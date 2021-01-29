В Крыму отреагировали на слова президента Украины о возвращении полуострова. Владимира Зеленского попросили перестать строить воздушные замки.

В Крыму отреагировали на слова президента Украины о возвращении полуострова. Владимира Зеленского попросили перестать строить воздушные замки.Несколько дней назад украинский лидер назвал отделениеполуострова "страшной ошибкой", которую необходимо исправить.Владимир Зеленский выразил надежду, что международный проект "Крымскаяплатформа" поможет Незалежной вернуть территорию.Заявление президента прокомментировал глава крымскойрегиональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. По егословам, ошибка уже была исправлена. Крым много лет "находился начужбине" в составе украинского государства, а теперь вернулся наисторическую родину.Гемпель призвал Зеленского прекратить обманыватьсвой народ насчет возвращения полуострова. "Крымскаяплатформа" – это всего лишь политический мираж. "Все это пустословия,которые не красят лидера государства", – приводит слова эксперта .Глава крымской региональной автономии подчеркнул, что единственный партнер, накоторого может рассчитывать сегодня Украина, – это Россия. Киеву следует начать курс насближение с Москвой. В противном случае Владимир Зеленский ничего хорошего для своего народа не добьется.Ранее философ Александр Дугин . Эксперт резко высказался о политике Киева по тотальной украинизации населения. По его мнению, это ставит половину жителей страны в бесправное и униженное положение.