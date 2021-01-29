Накануне вечером СМИ сообщили трагическую новость. На 88-ом году жизни скончался Василий Лановой. Он был легендарным и любимым, кажется, всеми без исключения артистом. Он сумел сделать практически невозможное: в отличие от многих Василий Семенович не стал актером одной роли.

Накануне вечером СМИ сообщили трагическую новость. На 88-ом году жизни скончался Василий Лановой. Он был легендарным и любимым, кажется, всеми без исключения артистом. Он сумел сделать практически невозможное: в отличие от многих Василий Семенович не стал актером одной роли.Мало кто знает, что уже в детстве Василий Лановой увлекался театром. Однажды он сыграл главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа.Уже сейчас понятно, что именно она стала пророческой для восходящей звезды. Позднее режиссер Татьяна Лукашевич пригласила его сняться в одноименном фильме. Как и тогда в театральной студии, ему досталась главная роль – старшеклассника Валентина Листовского.Роль в романтической сказке Александра Птушко была для Ланового совершенно несложной. Тогда артисту было 27 лет, он уже был популярным артистом. Юный актер был уверен, что получит роль возлюбленного Ассоль Грея. Так и вышло.Лев Толстой был одним из самых любимых писателей Василия Ланового, поэтому он просто не мог отказаться от ролей в экранизациях его романов. В 1966 году на экраны вышла эпохальная кинокартина "Война и мир" Сергея Бондарчука. Василий Лановой блестяще исполнил роль Анатолия Куракина.Через год мир увидел еще одну великую экранизацию. На этот раз это была "Анна Каренина". Главные роли сыграли бывшие супруги – Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Образ Алексея Вронского, по словам артиста, дался ему крайне непросто. "Это меня пугало, но было безумно интересно", – рассказывал он о работе над ролью.По предложению министра обороны Андрея Гречко была снята одна из самых известных военных кинокартин Советского Союза – "Офицеры". Леонид Брежнев настолько высоко оценил фильм, что поручил срочно выпустить его в широкий прокат. Двух лучших друзей Алексея Трофимова и Ивана Варавву, судьбы которых оказываются соединены на всю жизнь, сыграли Георгий Юматов и Василий Лановой. Известно, что режиссер Владимир Роговой долго уговаривал артиста взяться за эту роль.В 1983 году режиссером Борисом Григорьевым был снят широкоформатный двухсерийный детективный фильм "Приступить к ликвидации". В кинокартине Василий Лановой сыграл не совсем типичную для себя роль полковника Вадима Гавриловича Чистякова, ставшего дезертиром и пособником бандитов.Василий Семенович скончался меньше чем через две недели после того, как ему исполнилось 87 лет. Несомненно, он входил в число самых любимых зрителями советских кинозвезд.