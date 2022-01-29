26-летний житель Вязниковского района обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Как...

26-летний житель Вязниковского района обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина рассказал полицейским, что его знакомый безосновательно вымогает у него 50 000 рублей.В ходе расследования стало известно, что ранее потерпевший сам приходил к своему знакомому – ранее судимому 27-летнему вязниковцу, чтобы тот помог ему разобраться с неким мужчиной, который якобы оказывал знаки внимания его девушке. Тогда между мужчинами произошел конфликт.Через некоторое время фигурант решил отомстить обидчику и вечером, в гаражах, угрожая оружием, похожим на автомат Калашникова, потребовал от приятеля 50 000 рублей.Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал часть денег и планшетный компьютер, пообещав оставшуюся сумму отдать через пару дней.Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.В ходе экспертизы также стало известно, что угрожал мужчина охолощенным светозвуковым автоматом Калашникова, который не предназначен для поражения живой или иной цели, так как имеет конструктивные изменения.ФОТО: https://pixabay.com/ru/