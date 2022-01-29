26-летний житель Вязниковского района обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Как...
26-летний житель Вязниковского района обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина рассказал полицейским, что его знакомый безосновательно вымогает у него 50 000 рублей.
В ходе расследования стало известно, что ранее потерпевший сам приходил к своему знакомому – ранее судимому 27-летнему вязниковцу, чтобы тот помог ему разобраться с неким мужчиной, который якобы оказывал знаки внимания его девушке. Тогда между мужчинами произошел конфликт.
Через некоторое время фигурант решил отомстить обидчику и вечером, в гаражах, угрожая оружием, похожим на автомат Калашникова, потребовал от приятеля 50 000 рублей.
Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал часть денег и планшетный компьютер, пообещав оставшуюся сумму отдать через пару дней.
Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В ходе экспертизы также стало известно, что угрожал мужчина охолощенным светозвуковым автоматом Калашникова, который не предназначен для поражения живой или иной цели, так как имеет конструктивные изменения.
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