Давайте найдем дом этому малышу. Щенок из приюта Гусь-Хрустального ищет любящего хозяина. Недавно...

Давайте найдем дом этому малышу. Щенок из приюта Гусь-Хрустального ищет любящего хозяина. Недавно мы рассказывали о тяжелых временах организации. Город перестал помогать приюту, и сейчас питомцы живут только на помощь благотворителей и неравнодушных людей. Там проживают 340 собак и 50 кошек.В основном это взрослые собаки крупных пород, но недавно в приют подкинули ещё совсем маленького щенка. Общительную, ласковую, веселую девочку. Она легко контактирует с другими животными, уже обследована и привита. Если вам полюбилась эта малышка, звоните на телефон приюта, указанного на экране. И добровольцы, и питомец будут вам очень рады.Тел. приюта: +7(902)880-63-06