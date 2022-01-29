42-летнего жителя Кольчугинского района признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений....

42-летнего жителя Кольчугинского района признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, причиненный кольчугинскому лесничеству превысил 95 тысяч рублей. Однако мужчина не торопился оплачивать задолженность.Тогда судебный пристав постановление об ограничении специальных прав должника в части водительского удостоверения. После предпринятых мер ранее безработный кольчугинец официально трудоустроился и погасил долг в размере более 95 тысяч рублей. Также ему пришлось оплатить исполнительский сбор, чего он мог избежать, оплатив задолженность в срок.ФОТО: https://pixabay.com/ru/