Продолжаются проверки по факту обрушения крыши котельной в Муроме. В настоящий момент районная...

Продолжаются проверки по факту обрушения крыши котельной в Муроме. В настоящий момент районная прокуратура сообщает о том, что возбуждено 5 дел в отношении должностных лиц ООО "Владимиртеплогаз" и предприятия об административных правонарушениях сразу по нескольким статьям: грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов; нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами; а также нарушение правил благоустройства.Руководителю теплоснабжающей организации внесено представление, в котором отдельно указано на необходимость перерасчета коммунальных платежей.Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле городской прокуратуры.