31-летняя жительница Владимирской области получила 23 штрафа за превышение установленной скорости...

31-летняя жительница Владимирской области получила 23 штрафа за превышение установленной скорости движения на сумму 33 тысячи рублей. Однако выплачивать их женщина не спешила.Тогда судебные приставы выяснили, что в собственности у автоледи есть 3 автомобиля. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, в отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.Мера оказалась эффективной. Чтобы снять ограничения с личного автопарка, жительница Александрова полностью погасила задолженность. Однако ей также пришлось оплатить исполнительский сбор, чего она могла избежать, уплатив административные штрафы ГИБДД в срок.ФОТО: https://pixabay.com/ru