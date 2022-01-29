- В регионе действительно бедственное положение в приютах для животных. Тех, кто не может за себя...

- В регионе действительно бедственное положение в приютах для животных. Тех, кто не может за себя заступиться, поддержат музыканты и артисты. «Искусство в защиту животных» - к благотворительному фестивалю сегодня вечером вновь присоединяется Владимир в арт-кафе. Фестиваль международный. Одновременно проходит в различных регионах России и зарубежья.- Героиня субботнего эфира художник по костюмам Татьяна Гребнева представит сегодня свои работы в Доме культуры молодежи. Это авторские сценические костюмы, созданные из тканых вручную полотен. Более того, каждый желающий может сесть за ремизный станок.- Очень интересное приглашение для взрослых, кто хочет попробовать себя в драматургии, музык, хореографии. На основе сельского театра драмы и комедии в Фомихе и центра современной культуры во Владимире создается Студия современного театра "Ромашка". Обучение бесплатное. А выездные уроки пройдут на разных площадках нашей области.- А вот в Коврове уже можно посмотреть военное представление. Площадка у ДК имени Ленина в 11 утра превратится в место событий 1960- 70 годов. Историческая реконструкция времён СССР называется "Ковров зимний"... Как жили люди , чем занимались, как проводили выходные в советские времена? Будет очень интересно- присоединяйтесь.- И что почитать в выходные? Побывайте во Владимирской областной научной библиотеке на Дзержинского. Там сегодня в полдень пройдет Церемония награждения победителей и лауреатов 7-го Областного конкурса "Владимирская книга года". Узнаете имена победителей и сможете с ними познакомиться.