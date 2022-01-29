Во Владимирской области около двух недель назад выявили первые 20 случаев заражения «Омикроном». По заразности щтамм превосходит даже вирус кори.

Как бороться с «Омикроном»? Что делать, если заболел ребёнок? Пять важных рекомендаций Минздрава и владимирских медиков.Во Владимирской области около двух недель назад выявили первые 20 случаев заражения «Омикроном». По заразности щтамм превосходит даже вирус кори.Как рассказывают владимирские медики, одно дело, когда пациенту поставлен официальный диагноз, а другое - бессимптомное течение болезни или лёгкая форма. Больной даже не подозревает, что заражён COVID-19. В этом случае есть скрытая угроза. На этот случай Минздрав выпустил ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье.При лёгкой форме и бессимптомном течении (есть положительный тест) необходимо:− оставайтесь дома. Если нужен больничный, позвоните в единую службу «122» или в колл-центр поликлиники;− избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты;− пейте, как минимум, 2 литра воды в сутки;− измеряйте температуру не реже трёх раз в сутки, используйте противовирусные препараты, капли или спрей в нос.При ухудшении состояния необходимо вызвать скорую помощь. Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Такие лекарства могут быть назначены только медиком.Что делать, если заболел ребёнок? Ни в коем случае не отправляйте его в садик или школу. Позвоните в единую службу «122» или в call-центр. Не занимаясь самолечением. При ухудшении состояния обязательно вызовите скорую помощь.Профилактика – лучший способ предупреждения любой болезни. Поэтому не забывайте соблюдать простые, но эффективные меры:− используйте маски;− тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их санитайзером;− постарайтесь избегать массовых скоплений людей;− соблюдайте социальную дистанцию;− не забывайте о ревакцинации(на сайте департамента здравоохранения Владимирской области есть раздел «Вакцинация», где приведена актуальная информация о режиме работы прививочных пунктов, указаны их адреса).Больше информации можно найти по .