Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграции России и Белоруссии в интервью ведущим российским СМИ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграции России и Белоруссии в интервьюведущим российским СМИ.По словам бывшего президента России, в настоящий момент уровень интеграции РФ и Белоруссии недостаточен для ввода единой валюты. Дмитрий Медведев не исключил, что в этом может возникнуть необходимость в будущем, когда экономики двух стран станут объединяться еще больше.Зампредседателя Совбеза отметил, что в данном вопросе нельзя забегать вперед. Он обратил внимание на разницу в экономиках стран Европейского союза. Несмотря на введение единой валюты, все равно возникали связанные с ней проблемы, заметил Медведев. При этом политик назвал евро мощнейшей резервной валютой.Говоря об интеграции России и Белоруссии, Медведев отметил, что белорусская и российская стороны достаточно долго согласовывали документы, при этом потратили немало нервных клеток. К сегодняшнему дню процесс стал интенсивнее, принимаются законодательные акты Союзного государства, рассказал экс-президент РФ.По состоянию на 28 января 2022 года, один евро можно приобрести за 86,64 рубля, доллар – 77,81 рубля. Эксперты допускают, что из-за неспокойнойвнешнеполитической обстановки.